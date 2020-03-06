МИД Украины: начало судебных заседаний по делу об "MH17" станет первым шагом к привлечению к ответственности всех причастных к гибели 298 невинных лиц

Министерство иностранных дел Украины высказало надежду на то, что судебные заседания окружного суда Гааги (Нидерланды) по первых четырех подозреваемых в деле о сбивании самолета рейса МН17 в 2014 году -это первый шаг к установлению справедливости и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к гибели 298 невинных лиц.

"9 марта 2020 года начнутся судебные заседания окружного суда г. Гаага по первым четырем подозреваемым в деле о сбивании самолета рейса МН17 в 2014 году. Верим, что это первый шаг к установлению справедливости и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к гибели 298 невинных лиц, 193 из которых - граждане Нидерландов", - говорится сообщении, опубликованном на сайте министерства в пятницу.

В МИД пояснили, что на заседаниях нидерландские прокуроры будут представлять позицию обвинения по этому делу, основанную на материалах совместной следственной группы в составе представителей правоохранительных органов Королевства Нидерланды, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Кроме того, в судебных заседаниях в качестве наблюдателей будут участвовать представители Офиса генеральной прокуратуры, СБУ и МИД Украины.

"Нидерландская судебная система является эффективной, независимой и имеет подтвержденную практикой безупречную репутацию. Именно поэтому Украина, согласно решению государств, правоохранительные органы которых принимают участие в расследовании сбивания МН17, согласилась передать соответствующие уголовные производства Нидерландам как стране, наиболее пострадавшей в результате сбивания самолета", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД отметили, что продолжают работу по привлечению России к международно-правовой ответственности за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в Международном суде ООН.

Как сообщалось, малазийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в небе на востоке Украины. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Из них - 192 подданных Нидерландов (один имел и гражданство США), 44 гражданина Малайзии, среди которых 15 членов экипажа, 27 граждан Австралии, 12 - Индонезии, 10 - Великобритании (один имел и гражданство ЮАР), четверо немцев и четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один - Новой Зеландии.

Расследование установило, что лайнер был сбит с неподконтрольной правительству Украины территории ракетой Бук.

На пресс-конференции 19 июня 2019 года глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке заявил, что "четверо человек подозреваются в том, что сотрудничали в июле 2014 года, что привело к тому, что был сбит пассажирский самолет", упомянув Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова, граждан Российской Федерации, и Леонида Харченко, гражданина Украины.

Им выдвигают обвинения в убийстве, так как они "умышленно подвергли самолет опасности". Согласно прокуратуре, они предоставили "командиру (ам) и экипажу" ракеты "Бук" телефоны и информацию о точном месте для запуска ракеты. Кроме того, подозреваемые контролировали транспорт и участвовали в сокрытии "Бука" и экипажа.

"Никто из них не нажал кнопку сам, но они тесно сотрудничали с целью доставки вооружения, и поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17", - сказал Вестербеке.

Он указал, что, согласно уголовному законодательству Нидерландов, если даже человек не присутствовал при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным.

Кроме того, прокурор вновь заявил, что следствие установило "участие Российской Федерации, когда речь идет о том, что МН17 был сбит, потому что они предоставили зенитную установку, которая была использована, чтобы сбить МН17". "У нас есть все материалы, которые это подтверждает", - подчеркнул он.

В частности, следствие установило, что ракетная установка, из которой был сбит авиалайнер, находилась в пользовании 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, которая дислоцируется в Курске.

Позже стало известно, что, скорее всего, Олег Пулатов будет представлен в суде двумя адвокатами из Нидерландов. В отношении остальных такой информации нет.

Судебный процесс начнется 9 марта в судебном комплексе Схипхола, в котором предусмотрены повышенные меры безопасности, независимо от того, будут или нет присутствовать на процессе сами подозреваемые или их представители.