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19:47 06.03.2020

Офис генпрокурора открыл дело против Дубинского – адвокат Головань

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Офис генпрокурора открыл дело против Дубинского – адвокат Головань

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского по факту клеветы в отношении пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, сообщил его адвокат Игорь Головань.

"Против Дубинского открыли дело. Офис генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко", - написал Головнь на странице в Фейсбуке, прикрепив соответствующую скан-копию выписку из Единого реестра досудебный расследований (ЕРДР).

Так, правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления.

Теги: #дубинский #порошенко #прокуратура
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