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17:23 06.03.2020

Меры профилактики начнут предпринимать в Запорожской области для предотвращения распространения в регионе коронавируса – распоряжение главы ОГА

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Меры профилактики начнут предпринимать в Запорожской области для предотвращения распространения в регионе коронавируса – распоряжение главы ОГА

В Запорожской области будут проводиться профилактические мероприятия для предотвращения и распространения в регионе коронавируса.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Запорожской областной государственной администрации (ОГА), согласно распоряжению главы Запорожской ОГА Виталия Туринка, для предотвращения занесения и распространения в регионе острой респираторной инфекции - коронавируса 2019-nCoV - будут предприняты меры профилактики.

Главам районных государственных администраций, городским головам поручено проинформировать о профилактических мерах предприятия, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров, включая такси.

Также, согласно распоряжению, предприятия "Запорожавтотранс", Запорожэлектротранс", Запорожская дирекция железнодорожных перевозок регионального филиала "Приднепровская железная дорога", "Международный аэропорт "Запорожье" обязаны обеспечить усиленную дезинфекцию подвижного состава и помещений на вокзалах.

Среди прочего запорожские перевозчики должны проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств; проветривать залы ожидания, фойе, зоны обслуживания пассажиров не реже, чем каждые три часа и после окончания смены; проводить обработку поверхностей, мест контакта рук пассажиров спиртосодержащими дезинфицирующими средствами и др.

На данное время ни одного больного коронавирусом в Запорожской области не зарегистрировано, однако таким образом областная власть решила сработать на опережение.

Теги: #запорожская_область #коронавирус
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