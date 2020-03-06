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10:40 06.03.2020

Киевляне могут подавать заявки на отключение теплоснабжения, чтобы не переплачивать – замглавы КГГА

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Киевляне могут подавать заявки на отключение теплоснабжения, чтобы не переплачивать – замглавы КГГА

Жители многоквартирных домов Киева могут уже сейчас досрочно прекратить отопительный сезон, приняв соответствующее решение на общедомовых собраниях, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Как сообщается на сайте КГГА в пятницу, решение должны поддержать не менее 75% жителей, а протокол собрания необходимо направить в теплоснабжающей организации - КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция" или другой. Если на собрании не удалось собрать жителей, можно принять решение путем письменного анкетирования и оформить протокол.

По словам замглавы КГГА, действующее законодательство дает широкие возможности жителям многоквартирных домов для принятия коллективных решений, и местные власти будут идти навстречу людям в их стремлении экономить энергоресурсы.

"Самое главное - прийти к консенсусу с большинством соседей. Если люди считают, что готовы отключить отопление и не платить лишнего, мы такую возможность даем. Инициативная группа в составе не менее трех человек должна инициировать и провести собрание. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 75% жителей (считается по площади квартир). Если сразу всех соседей не удалось собрать на сборы, механизм письменного доработки - вы обходите соседей, знакомых с сутью вопроса и предлагаете поддержать такой шаг. Протокол необходимо направить в теплоснабжающей организации", - пояснил Пантелеев.

В КГГА отмечают, что согласно нормам действующего законодательства, орган местной власти может принять решение о прекращении отопительного сезона, когда среднесуточная температура поднимется до 8 градусов тепла по Цельсию в течение трех суток подряд.

Теги: #киев #кгга #теплоснабжение
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