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09:55 06.03.2020

Пара украинских шахматистов погибла в Москве от "веселящего газа"

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Пара украинских шахматистов погибла в Москве от "веселящего газа"

В Москве проводят доследственную проверку по факту гибели украинских шахматистов - молодого человека и девушки, которые предположительно, отравились "веселящим газом".

"5 марта в квартире жилого дома по улице Кастанаевской обнаружены тела молодого человека и девушки 1993 и 2001 годов рождения. По данному факту проводится доследственная проверка", - сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Во время осмотра признаков насильственной смерти на телах не было обнаружено.

Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что предположительной причиной смерти молодых людей мог стать "веселящий газ" (закись азота).

"При обнаружении тел у обоих трупов на голове были полиэтиленовые мешки. Рядом с кроватью находился газовый баллон", - сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, накануне в одной из квартир на западе Москвы были найдены тела украинского и российского шахматиста, гроссмейстера Станислава Богдановича и украинской шахматистки Александры Вернигоры.

Александре Вернигоре было 18 лет, она училась в МГУ и занимала 1861-е место в рейтинге FIDE (Международная шахматная федерация). 27-летний Станислав Богданович в 2013 году стал чемпионом Украины по быстрым шахматам. Оба они, по данным СМИ, являются гражданами Украины.

Теги: #шахматы
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