США имеют право на самозащиту в рамках мирного соглашения с талибами

Мирным соглашением, заключенным между США и движением "Талибан", предусмотрено право Вашингтона на самооборону в Афганистане, сообщил в четверг шеф Пентагона Марк Эспер.

"Насколько я помню, в соглашении сказано, что с момента его подписания мы приступаем к сокращению масштабов насилия (в Афганистане - ИФ)", - заявил Эспер на пресс-конференции с главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом.

"В то же время соглашение подразумевает, что у нас (США - ИФ) всегда есть право на самозащиту и защиту наших афганских партнеров, что мы и делаем на протяжении последних дней и продолжим делать", - добавил Эспер.

Уоллес в свою очередь заявил, что "необходимо убедиться в том, что "Талибан" придерживается своих обязательств", а также выразил приверженность "борьбе с другими угрозами, под которыми находится Афганистан".

Он отметил, что "партнеры по НАТО и другие страны были вовлечены (в заключение мирного соглашения - ИФ)".

"Я думаю, мы на верном пути", - добавил он, комментируя установление процесса мирного урегулирования конфликта в регионе.

Накануне США нанесли первый с момента заключения соглашения авиаудар по позициям движения "Талибан", назвав его оборонительным.

Ранее талибы совершили нападение на афганских военных.

29 февраля "Талибан" и США подписали в Дохе мирное соглашение, которое призвано урегулировать многолетний вооруженный конфликт. В числе прочего соглашение предусматривает начало 10 марта переговоров между радикальным движением и правительством Афганистана.

В течение минувшей недели на территории Афганистана сохранялся режим "снижения насилия", который распространялся на американских военных, талибов и афганские силы безопасности.

2 марта движение "Талибан" объявило, что режим "снижения насилия" в Афганистане подошел к концу, и теперь талибы возобновляют боевые действия против афганского правительства.