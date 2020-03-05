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12:16 05.03.2020

Женщина приговорена в "ЛНР" к 12 годам тюрьмы за "госизмену"

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Женщина приговорена в "ЛНР" к 12 годам тюрьмы за "госизмену"

 В "ЛНР" приговорили женщину к 12 годам тюремного заключения за "государственную измену".

"Верховный суд Луганской народной республики признал гражданку республики Попову Алевтину Анатольевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 УК ЛНР ("Государственная измена"). (...) Поповой назначен минимальный срок наказания - 12 лет лишения свободы", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе "МГБ ЛНР".

Женщину обвиняют в том, что она по заданию Службы безопасности Украины собирала сведения о действующих и бывших военных и чиновниках "республики", подбирала среди них "кандидатов на вербовку, с последующим их использованием в качестве агентов либо участников в программе "Тебя ждут дома".

Теги: #ордло
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