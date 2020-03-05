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08:44 05.03.2020

Япония подтвердила готовность принять Олимпиаду-2020, несмотря на распространение коронавируса

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Япония подтвердила готовность принять Олимпиаду-2020, несмотря на распространение коронавируса

Министр Олимпийских игр Японии Сэйко Хасимото заявила, что страна намерена провести летние Олимпийские игры в ранее запланированные сроки, несмотря на то, что вспышка коронавируса распространилась на новые районы страны.

"Отмена или задержка игр были бы неприемлемыми для спортсменов. Обстановка, в которой спортсмены могут чувствовать себя непринужденно и сосредоточиться на соревнованиях, должна быть решительно подготовлена", - заявила она в парламенте в четверг.

В Японии некоторые районы сообщили о первых подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Всего по состоянию на утро четверга в стране насчитывается 1,036 тыс. заразившихся, что на 36 случаев больше, чем днем ранее, всего зафиксировано 12 случаев летального исхода. Из общего числа больных более 700 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Накануне Хасимото допустила перенос сроков проведения Олимпиады.

Отвечая на вопросы депутатов парламента, она сказала: "В соответствии с контрактом на проведение игр только МОК имеет право отменить Олимпиаду, если она не состоится в течение 2020 года. Но поскольку они все же пройдут в течение 2020 года, мы можем отложить их проведение на другой срок".

Однако она сказала, что по-прежнему верит в возможность проведения Игр в запланированные сроки: с 24 июля по 9 августа.

Теги: #япония #коронавирус #олимпиада #готовность
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