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04:46 05.03.2020

Общее число инфицированных коронавирусом в Южной Корее превысило 5,7 тыс. человек – власти

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Общее число инфицированных коронавирусом в Южной Корее превысило 5,7 тыс. человек – власти

В Южной Корее за истекшие сутки выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, общее число заболевших составило 5,766 человек, сообщили медицинские власти страны.

Летальный исход зафиксирован в 35 случаях.

Власти отметили, что более 60% подтвержденных случаев заражения коронавирусом связано с религиозной сектой Shincheonji в городе Тэгу. В городе выявлено 320 из 438 новых случаев заболевания, еще 87 - в провинции Северный Кенсан.

Теги: #южкорея #коронавирус #ситуация
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