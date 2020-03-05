Общее число инфицированных коронавирусом в Южной Корее превысило 5,7 тыс. человек – власти

В Южной Корее за истекшие сутки выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, общее число заболевших составило 5,766 человек, сообщили медицинские власти страны.

Летальный исход зафиксирован в 35 случаях.

Власти отметили, что более 60% подтвержденных случаев заражения коронавирусом связано с религиозной сектой Shincheonji в городе Тэгу. В городе выявлено 320 из 438 новых случаев заболевания, еще 87 - в провинции Северный Кенсан.