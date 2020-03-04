Во Львове СБУ объявила о подозрении за использование поддельного удостоверения участника боевых действий

СБУ объявила подозрение жителю Львова за использование фальшивого удостоверения участника боевых действий, сообщает пресс-служба управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

"Злоумышленник, представлявшийся позывным "Воин", в частности, подавал документы во Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий. По поддельному бланку он планировал получить материальную помощь для решения личных бытовых проблем", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчине предъявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения по признакам ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

Львовское издание Zaxid.net сообщает, что речь идет о Виталии Коваленко, о котором в январе текущего года издание опубликовало расследование "Очарованный воин". В нем утверждается, что Коваленко, ранее дважды судимый, подделывал документы об участии в боевых действия, носил фиктивное удостоверение УБД и собирал деньги на АТО, но "по назначению их не использовал".

Тб-Ящ