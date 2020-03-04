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18:27 04.03.2020

Аваков задекларировал более 1 млн грн зарплаты на посту главы МВД в 2019 году

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Аваков задекларировал более 1 млн грн зарплаты на посту главы МВД в 2019 году

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков за минувший год получил зарплату в размере 1,12 млн грн и 220 тыс. грн процентов по депозитам, его супруга Инна Авакова заработала почти 3,23 млн грн в компании "Инвестор" и 831 тыс. грн в итальянской компании "Avitalia".

Это следует из декларации доходов и имущества главы МВД за 2019 год, размещенной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно декларации, семья Аваковых владеет недвижимостью в виде трех квартир: двух - в Харькове (657,9 и 70,9 кв м), и одной - в Чугуеве Харьковской области (55,4 кв м), предметами роскоши, как то: антиквариат, монеты 16-18 веков, живопись, иконы, коллекционные вина, наручные часы, драгоценности. В собственности семьи министра также есть земельный участок в Харьковской области в 1,2 тыс кв м.

При этом семья Аваковых не имеет автомобиля - в разделе "ценное движимое имущество" в декларации министра ничего не значится

Согласно данным декларации, в украинских банках у Авакова 1,773 млн грн, $166 тыс., в итальянском банке – 148 тыс евро.

У его супруги, исходя из декларации, 170 тыс грн, $402 тыс и 1 млн 497 тыс евро, $402 тыс. соответственно.

Теги: #декларация #кадры #мвд #аваков
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