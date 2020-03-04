Зеленский обсудил с главой МИД Канады расследование дела сбитом самолете МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем ход расследования авиакатастрофы сбитого в Иране украинского самолета, во время которой погибли 63 гражданина Канады, сообщила пресс-служба президента.

"Украина полностью открыта в этом вопросе и, при необходимости, готова сотрудничать с международными партнерами для полного получения информации из "черных ящиков", - заявил Зеленский во время встречи в Киеве.

Он также поблагодарил Канаду и лично премьер-министра Джастина Трюдо за поддержку, которая предоставляется Украине.

"Есть много стран, с которыми у Украины дружеские отношения, однако с Канадой они на самом деле особенные. Существует немало программ поддержки Украины Канадой: это и программа реформ, и реабилитация ветеранов - за все это мы очень вам благодарны", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, стороны обсудили течение реформ в Украине. Президент отметил, что приоритетом действующей власти является инфраструктура.

"Нам нужно "сшить" страну, поэтому мы приглашаем канадских инвесторов. Мы будем упрощать систему инвестирования, коммуникаций, защищать права, чтобы создавать в Украине качественную инфраструктуру и рабочие места", - подчеркнул Зеленский.

Шампань в свою очередь выразил удовлетворение высокой скоростью проведения реформ в Украине.

Кроме того, Зеленский сообщил канадскую делегацию о ситуации в Донбассе.