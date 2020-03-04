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13:59 04.03.2020

Офис генпрокурора Украины объявил о новых мерах для расследования небоевых потерь военных

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Офис генпрокурора Украины объявил о новых мерах для расследования небоевых потерь военных

В военной прокуратуре объединенных сил создан отдел процессуального руководства досудебным расследованием, который будет заниматься расследованием фактов небоевых потерь военнослужащих, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"С целью координации деятельности правоохранительных органов во время расследования и осуществления процессуального руководства в военной прокуратуре объединенных сил создан отдел процессуального руководства досудебным расследованием в уголовных производствах этой категории", - говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора в среду.

Соответствующее решение приняло руководство Офиса, в том числе после встреч с членами семей военнослужащих, погибших в небоевой обстановке. Подчеркивается, что генпрокурор Украины Руслан Рябошапка уже отправил в военную прокуратуру объединенных сил группу опытных военнослужащих военных прокуратур для усиления эффективности работы.

Отмечается, что из-за неэффективности расследования в некоторых производствах этой категории изменен орган досудебного расследования, а дальнейшее следствие поручено следователям территориальных управлений Государственного бюро расследований.

"Отдельные производства восстановлены, а преждевременно принятые следователями решения в них отменены", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

Кроме того, изменены группы прокуроров в таких производствах – в их состав отныне будут включены работники созданного отдела процессуального руководства досудебным расследованием.

Офис генпрокурора сообщает, что, как результат, при процессуальном руководстве прокуроров военной прокуратуры Донецкого гарнизона, в суд уже направлен обвинительный акт относительно командира подразделения воинской части, который подозревается в применении физического насилия к подчиненному, которое привело к смерти (ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, исследуются обстоятельства возможной предвзятости командования указанной части во время проведения служебного расследования (по его заключению с военнослужащим якобы произошел несчастный случай из-за личной неосторожности), а также возможного сокрытия ими совершения подчиненным уголовного преступления.

Теги: #расследование #военные #прокуратура
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