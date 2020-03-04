Минирование харьковской синагоги оказалось ложным – полиция

Полиция закончила осмотр синагоги и прилегающей к ней территории в Харькове, но никаких взрывных устройств не обнаружила.

"Специалисты осмотрели 2 тыс. кв. метров помещений и 1 тыс.кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 30 граждан. Взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о случившемся зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу.

Как сообщалось, информация о том, что в здании синагоги на ул.Пушкинская заложена взрывчатка, поступила на электронную почту полиции около 8:00 среды.