События

13:39 04.03.2020

Минирование харьковской синагоги оказалось ложным – полиция

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Полиция закончила осмотр синагоги и прилегающей к ней территории в Харькове, но никаких взрывных устройств не обнаружила.

"Специалисты осмотрели 2 тыс. кв. метров помещений и 1 тыс.кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 30 граждан. Взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о случившемся зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу.

Как сообщалось, информация о том, что в здании синагоги на ул.Пушкинская заложена взрывчатка, поступила на электронную почту полиции около 8:00 среды.

Теги: #минирование #синагога #харьков
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