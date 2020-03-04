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02:36 04.03.2020

В мире число инфицированных коронавирусом превысило 92 тыс. человек, за пределами материкового Китая - более 12 тыс. больных

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В мире число инфицированных коронавирусом превысило 92 тыс. человек, за пределами материкового Китая - более 12 тыс. больных

По состоянию на вечер минувшего вторника число заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире достигло 92,238 тыс., сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80,151 тыс. приходятся на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло во вторник до 12,087 тыс., увеличившись за сутки почти на 2 тыс. случаев заражения. В Южной Корее насчитывалось 5,186 тыс. больных, скончался 31 человек, в Иране - 2,336 тыс., скончались 77, в Италии - 2,036 тыс., скончались 52.

Более 100 заразившихся зарегистрированы в Японии (скончались 12), включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, в Германии, Франции (скончались четверо), Испании (скончался один), Сингапуре, США (скончались девять).

Всего в мире за исключением материкового Китая зафиксировано 172 cмертельных случая.

Теги: #рост #коронавирус #мир
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