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21:23 03.03.2020

МВФ и ВБ из-за коронавируса проведут "весенние встречи" в виртуальном формате

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МВФ и ВБ из-за коронавируса проведут "весенние встречи" в виртуальном формате

Руководство Группы МВФ и Всемирного банка и их советы директоров, учитывая растущие проблемы, связанные с коронавирусом Covid-19, решили реализовать совместный план по адаптации традиционных "весенних встреч" 2020 года к виртуальному формату.

"Наша цель - эффективно обслуживать наших членов, обеспечивая при этом здоровье и безопасность участников и сотрудников "весенних встреч", - говорится в совместном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевов и президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса во вторник.

Они отметили, что будут максимально использованы связанные с ИТ и виртуальными подключениями возможности для проведения необходимых консультаций с членами.

"Благодаря этому адаптированному формату, мы уверены, наши страны-члены смогут эффективно участвовать в решении актуальных глобальных экономических проблем на этих "весенних встречах", - подчеркнули руководители МВФ и ВБ.

Организации рассчитывают, что ежегодное собрание осенью пройдет в традиционном формате.

МВФ и ВБ напоминают, что в их истории уже был случай аналогичных экстраординарных шагов после террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, когда собрание было отложено, а затем перенесено в другое место.

Как ранее сообщалось, "весенние встречи" МВФ и ВБ были запланированы на 13-19 апреля этого года.

Теги: #коронавирус #вб #мвф
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