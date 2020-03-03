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19:54 03.03.2020

Гончарук просит суд запретить спикеру Рады рассматривать вопрос о его отставке

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Гончарук просит суд запретить спикеру Рады рассматривать вопрос о его отставке

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком – председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом – президент Украины Владимир Зеленский.

"Истец просит суд запретить председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или увольнения кого-либо из членов правительства", - сообщает пресс-служба ОАСК.

Также Гончарук просит запретить вынесение на голосование повестку дня, в которой содержится вопрос об отставке премьер-министра и кого-либо из министров, запретить вынесение на голосование непосредственно вопроса об отставке премьера-министра и других членов правительства, и объявлять результаты голосования по этому вопросу.

"Сейчас решается вопрос наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска", - отмечают в суде.

Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта в 16.00 по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Согласно обнародованной повестке дня, на заседании будет оценена деятельность правоохранительных органов, а также рассмотрены кадровые перестановки в Кабинете министров Украины.

Теги: #отставка #суд #кабмин
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