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19:10 03.03.2020

Нардепы прошли "экватор" в рассмотрении поправок к законопроекту о рынке земли

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Нардепы прошли "экватор" в рассмотрении поправок к законопроекту о рынке земли

Верховная Рада на заседании во вторник рассмотрела 724 поправки к законопроекту №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и, таким образом, общее количество рассмотренных поправок составило более половины количества внесенных.

Начав во вторник с 1570-й поправки к законопроекту, к концу дня парламентарии достигли отметки в 2293 совокупно рассмотренные поправки к земельному законопроекту из общего количества 4018 внесенных.

Теги: #земля #поправки #рада
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