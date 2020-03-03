Кабмин предлагает на период оккупации Крыма передать Кафедральный собор Симферополя в госсобственность

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде на период оккупации Крыма передать из коммунальной собственности Автономной Республики Крым в государственную собственность Кафедральный собор, который находится в городе Симферополь.

"Кабмин принял решение, которое поможет защитить права и свободы религиозной общины, проживающей на временно оккупированной полуострове, сохранить культурные, религиозные и исторические ценности, которые там находятся и которые РФ в течение шести лет пытается погубить", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В частности, правительство одобрило проект постановления, согласно которому, в случае принятия парламентом, на период оккупации полуострова Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги из коммунальной собственности Автономной Республики Крым будет передан в государственную собственность.

Храм относится к Крымской епархии Украинской православной церкви (ПЦУ).