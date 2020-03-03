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17:00 03.03.2020

В Украине молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс грн

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В Украине молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс грн

Кабинет министров Украины направил в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн грн для выплаты надбавок более 73 тыс педагогам со стажем до 10 лет, они получат выплату в размере 21 тыс. 20 грн.

"Выплата учителю составит 21 020 грн, что эквивалентно десяти прожиточным минимумам для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года. Средства будут выплачиваться учителям по основному месту работы в учебном заведении. Выплата будет осуществляться в конце года, единоразово и в полном размере", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Отмечается, что выплату получат педагоги, которые по состоянию на 1 января 2020 года работали учителем и имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в 2020 году и продолжают занимать должность учителя.

Теги: #выплаты #учителя #кабмин
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