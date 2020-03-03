Тест-системы и реагентов для диагностики коронавируса в Украине достаточно для обследования 960 человек

Тест-системы для диагностики коронавируса достаточно для обследования 960 человек, сообщается на инфостранице с актуальной информацией о новом коронавирусе, созданной Кабинетом министров во вторник.

"Украина закупила тест-систему для выявления нового коронавируса. Тест-система и реагенты рассчитаны на обследование 960 человек, чего хватит до момента получения очередных реагентов. Лабораторной диагностике на новый коронавирус подлежат только случаи, которые четко подпадают под критерии Всемирной организации здравоохранения как подозрительные",- отмечается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в Украине достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких, а также средств индивидуальной защиты.

"В Украине только в инфекционных больницах 605 аппаратов искусственного дыхания. Этого достаточно. При необходимости будут привлечены аппараты искусственного дыхания из других больниц. (…) Украина обеспечена достаточным количеством средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Помимо этого на странице сообщается, что только 3% случаев нуждаются в реанимационных мероприятиях и Украина полностью готова предоставлять необходимую медпомощь.