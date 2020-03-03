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12:14 03.03.2020

У заболевшего коронавирусом украинца пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии

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У заболевшего коронавирусом украинца пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии

Первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в Украине зафиксирован у гражданина, прибывшего в конце февраля из Италии. Сейчас у него нет осложнений в виде вирусной пневмонии, присущей коронавирусу.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"Сегодня в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Больной, который 29 числа (29 февраля - ИФ) прилетел из Италии в Румынию, там сел на свою машину и возвращался домой в Украину. На границе Украины он был остановлен санитарным контролем, у него была повышена температура, был сухой кашель, поэтому его сразу же поместили в домашнюю изоляцию под контроль семейного врача", - рассказал он журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Глава комитета добавил, что после того, как инфицированному стало немного хуже, его санитарным автомобилем доставили в инфекционное отделение.

"Были проведены тесты на грипп: на один и на второй. Они были негативными. После этого был сделан тест на коронавирус в референс-лаборатории. Лаборатория в Киеве подтвердила случай коронавируса", - сказал депутат.

По его словам, сейчас у больного пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии.

"Этот случай подтвержден. Все делается четко по протоколу ВОЗ", - констатировал Радуцкий.

Теги: #коронавирус #радуцкий
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