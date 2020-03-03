Во вторник из-за футбольного матча могут ограничить несколько станций метро

В связи с проведением футбольного матча во вторник, 3 марта, возможно ограничение на вход на станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"3 марта в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 19:30) между командами "Динамо" (Киев) и "Колос" (Ковалевка) возможны некоторые изменения в работе столичного метро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что станции метрополитена могут ограничить на вход после окончания футбола для надлежащей перевозки болельщиков ради безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.