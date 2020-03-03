События

04:02 03.03.2020

Во вторник из-за футбольного матча могут ограничить несколько станций метро

1 мин читать

 

В связи с проведением футбольного матча во вторник, 3 марта, возможно ограничение на вход на станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"3 марта в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 19:30) между командами "Динамо" (Киев) и "Колос" (Ковалевка) возможны некоторые изменения в работе столичного метро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что станции метрополитена могут ограничить на вход после окончания футбола для надлежащей перевозки болельщиков ради безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Теги: #киев #метро #ограничение #украина #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:56 02.03.2020
"Слуга народа" ожидает в обновленном Кабмине не просто новых лиц, но и людей с опытом в сфере госуправления или бизнеса

"Слуга народа" ожидает в обновленном Кабмине не просто новых лиц, но и людей с опытом в сфере госуправления или бизнеса

22:45 02.03.2020
Зеленский будет присутствовать на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта

Зеленский будет присутствовать на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта

22:43 02.03.2020
В Польше из-за обрыва контактной сети на 4 часа задержано отправление поезда "Перемышль-Киев"

В Польше из-за обрыва контактной сети на 4 часа задержано отправление поезда "Перемышль-Киев"

22:09 02.03.2020
Госпродпотребслужба запретила ввоз животных в Украину из Китая

Госпродпотребслужба запретила ввоз животных в Украину из Китая

22:08 02.03.2020
Украинская неделя в Европарламенте перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса

Украинская неделя в Европарламенте перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса

18:45 02.03.2020
В харьковском метро задержан мужчина с двумя боевыми гранатами

В харьковском метро задержан мужчина с двумя боевыми гранатами

14:59 02.03.2020
В Киеве впервые за 140 лет не настала метеорологическая зима - обсерватория

В Киеве впервые за 140 лет не настала метеорологическая зима - обсерватория

22:37 01.03.2020
Кулеба планирует в конце марта посетить Индию для обсуждения привлечения инвестиций, развития торговли и политического партнерства с Украиной

Кулеба планирует в конце марта посетить Индию для обсуждения привлечения инвестиций, развития торговли и политического партнерства с Украиной

22:24 01.03.2020
Большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на своем западном векторе - Кулеба

Большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на своем западном векторе - Кулеба

19:12 01.03.2020
"Шахтер" проиграл впервые в нынешнем чемпионате Украины, но сохранил отрыв от "Динамо" в 14 очков

"Шахтер" проиграл впервые в нынешнем чемпионате Украины, но сохранил отрыв от "Динамо" в 14 очков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В правительстве может появиться должность вице-премьера по обороне, заявляет Арахамия

Боевики на Донбассе совершили в понедельник 9 обстрелов, ранена местная жительница

Правоохранители расследуют около 600 уголовных производств по злоупотреблениям в "Укроборонпроме"

Интерпол пересмотрит запрос РФ об объявлении в розыск и задержании в Греции Мельничука – Аваков

ЕС объявил высокий уровень риска коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 90 тыс. человек

В Великобритании выпущена самая дорогая и крупная монета в истории страны

Венецианская комиссия отменила заседание из-за распространения коронавируса в Италии

Еще трое человек скончались от коронавируса в американском штате Вашингтон

Американские солдаты подвержены минимальному риску заражения коронавирусом - военачальник

В Европарламенте принимают превентивные меры из-за коронавируса

Предпремьерные показы "Прощания со Сталиным" Лозницы в Москве отменены

Свыше 50 человек умерли в Италии после заражения коронавирусом

Экс-нардепу Мельничуку изберут в Греции меру пресечения во вторник - МИД Украины

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Саудовской Аравии и Тунисе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА