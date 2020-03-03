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01:24 03.03.2020

Венецианская комиссия отменила заседание из-за распространения коронавируса в Италии

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Конституционно-правовой экспертный орган Совета Европы Венецианская комиссия отменила пленарное заседание из-за распространения коронавируса в Италии.

"Из-за распространения коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии приняло решение не проводить пленарное заседание или другие обычные заседания в Венеции, а вместо этого наиболее срочные мысли, запрошенные государствами, и непротиворечивые тексты будут утверждаться в письменной форме", - говорится в сообщении Комиссии в микроблоге Твиттер.

Теги: #коронавирус #италия #отмена #венецианская_комиссия #заседание
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