В Латвии выявлен первый заболевший коронавирусом - Минздрав

Первый случай заболевания коронавирусом Covid-19 подтвержден в Латвии, сообщили в понедельник агентству BNS в Министерстве здравоохранения республики.

В 20:00 по местному времени Минздрав планирует провести пресс-конференцию, на которой будет рассказано о дальнейших действиях ответственных служб и рекомендациях для населения.

В пресс-конференции примут участие министр здравоохранения Илзе Винькеле, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков, а также главный специалист по инфектологии Рижской Восточной клинической больницы Людмила Викнса.