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17:22 02.03.2020

Минздрав Беларуси подтверждает с высокой степенью достоверности три случая Covid-19 в стране

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Министерство здравоохранения Беларуси подтверждает с высокой степенью достоверности три случая заболевания новым типом коронавируса в стране, однако намерено перепроверить данные в референс-лаборатории ВОЗ, сообщила главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова на пресс-конференции в Минске в понедельник.

"У нас зарегистрировано уже три случая (Covid-19 - ИФ), это высокая степень достоверности", - сказала Жукова.

В то же время, продолжила она, Минздрав принял решение направить полученные результаты в одну из референс-лабораторий ВОЗ. "Хотя в работе наших лабораторий мы уверены. Мы проводим параллельные исследования, не в одной лаборатории, для того, чтобы убедиться и четко понимать, насколько достоверны наши результаты", - отметила Жукова.

По ее словам, для системы здравоохранения выявленные случаи заболевания означают "большую работу для поиска и обследования контактных".

Жукова сообщила, что заболевшие Covid-19 выявлены в Минске и Витебске. В то же время более подробную информацию о них в Минздраве сообщить отказались, сославшись на конфиденциальность данных пациентов.

По информации медиков, заболевшие новым типом коронавируса чувствуют себя удовлетворительно.

Теги: #коронавирус #беларусь
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