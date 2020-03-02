В Минсоцполитики представили стратегию роста пенсий

Министр социальной политики Юлия Соколовская представила стратегию роста пенсий с поэтапным ростом выплат, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

"Индексация пенсий будет! А вместе с ней - и новая стратегия роста пенсий, которую правительственная команда и депутатский корпус разработали по поручению президента Владимира Зеленского! Инициатива заключается в планомерном повышении выплат - уже до 2023-му году размер средней пенсии вырастет на 1 тыс 200 грн ", - сказал Соколовская.

По ее словам, повышение будет осуществляться в несколько этапов.

"Сначала самые старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 грн/мес, далее - от 78, еще через год - от 75 лет и так далее", - добавила министр.

По словам Соколовской, рост пенсий будет происходить в том числе за счет индексации. "Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем, за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 грн/мес в 2020 году ", - отметила она.

Кроме того, министр отметила, что если Верховная Рада поддержит законопроект №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одно пособие - на уход.

"Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тыс. наших пенсионеров, которые дополнительно ежемесячно получать по 670 грн", - добавила Соколовская.