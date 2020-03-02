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15:37 02.03.2020

После завершения карантина на "Diamond Princess" украинцы смогут продолжить работу или вернуться в Украину - Пристайко

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После завершения карантина на "Diamond Princess" украинцы смогут продолжить работу или вернуться в Украину - Пристайко

После завершения карантина на "Diamond Princess" украинцы смогут продолжить работу или вернуться в Украину - Пристайко

Киев. 2 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - После завершения карантина на круизном лайнере "Diamond Princess" в связи с коронавирусом украинцы, работающие на нем, смогут продолжать работу или вернуться в Украину, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Более 20 людей находятся сейчас на лайнере, который находится в порту города Иокогама, и как только период (карантина - ИФ) закончится, тогда эти люди будут свободны ехать, куда они хотят, продолжать свою работу, а они являются членами команды этого лайнера, или вернуться в Украину", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве в понедельник.

Министр также заверил, что Украина готова ко второй эвакуации граждан Украины из Китая, как только появится такая необходимость.

"В Китае, где остаются украинские граждане, наше консульство поддерживает постоянную связь с гражданами, и мы готовы к эвакуации, как только будет в этом надобность или готовность этих граждан", - подчеркнул Пристайко.

Как сообщалось, 20 февраля из Уханя было эвакуировано 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, где будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

По данным Министерства иностранных дел Украины, в Ухане и провинции Хубей после первой эвакуации осталось 39 граждан Украины. По состоянию на 25 февраля желание эвакуироваться изъявили шестеро из них.

Теги: #коронавирус #лайнер #diamond_princess #пристайко
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