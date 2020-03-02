События

06:09 02.03.2020

Крупнейшая энергоконференция CERAWeek, проходящая в Хьюстоне, отменена из-за коронавируса

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Крупнейшая энергоконференция CERAWeek, проходящая в Хьюстоне, отменена из-за коронавируса

Организатор крупнейшей энергетической конференции CERAWeek IHS Markit отменил 39-ю конференцию из-за распространения коронавируса.

Как говорится в сообщении организатора, конференция, которая должна была пройти 9-13 марта в Хьюстоне, отменена.

"За последние несколько дней выросла озабоченность относительно распространения коронавируса COVID-19. ВОЗ в пятницу увеличила уровень угрозы, правительство США отменило саммит в Лас-Вегасе, растущее число компаний вводят ограничения на путешествия, проверки здоровья на границе становятся более строгими, и растут опасения о крупных конференциях с участием людей, прибывающих из разных частей мира. Делегаты из более чем 80 стран, как ожидалось, должны были принять участие в конференции", - говорится в заявлении.

В 2019 году конференцию посетило более 5500 делегатов из более чем 1000 организаций, представляющих 85 стран.

Конференцию посещают главы крупнейших нефтегазовых и энергетических компаний, нефтегазовые министры, главы правительств и т.д.

Теги: #сша #отмена #коронавирус #конференция
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