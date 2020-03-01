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23:43 01.03.2020

В "Укроборонпроме" разработали законопроект о корпоратизации концерна

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В "Укроборонпроме" разработали законопроект о корпоратизации концерна

В государственном концерне "Укроборонпром" разработали законопроект о его корпоратизации, который направлен на улучшение корпоративного управления в концерне и создание внутри него сильных корпораций, способных в будущем действовать самостоятельно, заявил глава компании Айварас Абромавичус.

"По ходу работы было разработано два законопроекта, один из них о корпоратизации "Укроборонпрома". Корпоратизация "Укроборонпрома" - это значит создание мероприятий по улучшению корпоративного управления компаний с созданием сильных корпораций внутри "Укроборонпрома", способных в будущем, возможно, действовать самостоятельно, в том числе распоряжаться своим имуществом, привлекать более дешевое финансирование для развития. Это очень важная часть развития", - заявил Абромавичус в воскресение в эфире программы "Реальная политика" с Евгением Киселевым на канале "Украина 24".

Теги: #законопроект #укроборонпром #корпоратизация
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