События

18:42 01.03.2020

На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены, еще трое получили боевые травмы

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На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены, еще трое получили боевые травмы

Один украинский военнослужащий погиб, шесть получили ранения и травмы вследствие обстрелов позиций Объединенных сил со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины днем в воскресенье.

"Сегодня, 1 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевые поражения", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Согласно сводке, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции после полудня в воскресенье, в том числе используя запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По два обстрела пришлись на районы ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север", при этом участки разведения сил и средств под огонь не попали.

Ранее Министерство обороны Украины сообщило, что с начала текущих суток до полудня боевики лишь один раз обстреляли украинские позиции – у пос.Пески Ясиноватского района Донецкой области. В ответ на обстрел Объединенные силы открыли огонь из пехотных средств, что заставило противника прекратить огонь. При этом боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины вследствие обстрела не было.

Теги: #всу #потери #оос #раненые #обстрелы
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