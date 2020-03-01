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00:06 01.03.2020

С 1 марта украинцам необходимо иметь загранпаспорт для пересечения границы с РФ

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С 1 марта украинцам необходимо иметь загранпаспорт для пересечения границы с РФ

Украинцы с 1 марта 2020 года не смогут пересекать государственную границу с РФ на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении, напоминает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Согласно постановлению правительства Украины от 18 декабря 2019 года №1056, с 1 марта 2020 года пересечение государственной границы с Российской Федерацией будет осуществляться только при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта).

В МинВОТ напомнили, что пересечение границы с РФ через неподконтрольные правительству Украины пункты пропуска на временно оккупированной территории является нарушением законодательства Украины.

Несмотря на это, в настоящее время распространена практика, когда отдельные жители временно оккупированной территории попадают на территорию РФ через неподконтрольные правительству Украины пункты пропуска в ОРДЛО, после чего осуществляют въезд на территорию Украины через пункты пропуска на государственной границе Украины с РФ (в частности, пункт пропуска "Меловое").

"В связи с этим информируем, что граждане Украины, которые таким образом въехали на подконтрольную правительству Украины территорию и находиться на ней по состоянию на 01.03.2020 года, не смогут попасть обратно в места своего постоянного проживания через пункты пропуска через государственную границу Украины без паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта) или через существующие контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с ВОТ без соответствующего разрешения для пересечения линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей", - подчеркнуто в сообщении.

МинВОТ обратился к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, заблаговременно позаботиться об оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта) и/или соответствующей пропуска.

Теги: #рф #загранпаспорт #украина #граница
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