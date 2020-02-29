События

15:52 29.02.2020

Со следующего года в Беларуси запретят одноразовые тарелки и стаканы в общепите

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Со следующего года в Беларуси запретят одноразовые тарелки и стаканы в общепите

В Беларуси с 1 января2021 года запрещается использование шести наименований пластиковой посуды в организациях общественного питания - стаканов, тарелок, чашек, палочек для размешивания напитков, трубочек (соломинок) для напитков и контейнеров для хранения продуктов.

Соответствующее решение утверждено постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) №14, которое в субботу опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Ожидавшееся решение МАРТа является переходным периодом к полному запрету использования пластиковой посуды в белорусском общепите, который власти планируют ввести с 2023 года.

Теги: #экология #беларусь
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