Анкара сообщает о ликвидации почти 60 сирийских военных

Турецким военным удалось ликвидировать 56 бойцов сирийской правительственной армии, сообщает в пятницу вечером агентство "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции.

Кроме того, по версии министерства, Турции удалось уничтожить восемь сирийских танков, четыре БТР, пять гаубиц и две ракетные установки.

В сообщении агентства не указывается, за какой период сирийская армия понесла эти потери.

Кроме того, в министерстве проинформировали о гибели одного турецкого военного в результате сирийского артобстрела. Еще двое его сослуживцев получили ранения.

В настоящее время армия Турции оказывает поддержку боевикам, которые противостоят ВС Сирии в северной сирийской провинции Идлиб.