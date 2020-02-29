События

01:19 29.02.2020

Анкара сообщает о ликвидации почти 60 сирийских военных

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Турецким военным удалось ликвидировать 56 бойцов сирийской правительственной армии, сообщает в пятницу вечером агентство "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции.

Кроме того, по версии министерства, Турции удалось уничтожить восемь сирийских танков, четыре БТР, пять гаубиц и две ракетные установки.

В сообщении агентства не указывается, за какой период сирийская армия понесла эти потери.

Кроме того, в министерстве проинформировали о гибели одного турецкого военного в результате сирийского артобстрела. Еще двое его сослуживцев получили ранения.

В настоящее время армия Турции оказывает поддержку боевикам, которые противостоят ВС Сирии в северной сирийской провинции Идлиб.

Теги: #военные #турция #ликвидация #сирия
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