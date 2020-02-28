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20:56 28.02.2020

Генконсульство Украины в Милане возобновляет прием граждан

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Генконсульство Украины в Милане возобновляет прием граждан

Генеральное консульство Украины в Милане со 2 марта возобновит общий прием граждан по предварительной записи.

Как сообщает пресс-служба Генконсульства в соцсети Facebook, работа возобновлена в соответствии с директивами, обнародованными префектурой г. Милан.

В Генконсульстве также сообщают, что граждане, которые были записаны на прием 25, 26 и 27 февраля, будут приняты отдельно от общей записи.

"При посещении консульства просим всех соблюдать рекомендации, выданные итальянскими санитарными службами, по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса, а именно: в помещении Генерального консульства не создавать толпу, соблюдать необходимую дистанцию при общении с посетителями и работниками консульства, активно пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, при возможности - медицинскими масками и резиновыми перчатками", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 25 февраля Генконсульство прекратило прием граждан и выдачу документов, в соответствии с распоряжением президента Ломбардии Аттилио Фонтаны и министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца о введении превентивных мер в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Теги: #италия #консульство #коронавирус
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