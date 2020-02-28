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20:23 28.02.2020

Пристайко предложил руководству ООН отправить в Украину оценочную миссию для размещения на Донбассе миротворцев

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Пристайко предложил руководству ООН отправить в Украину оценочную миссию для размещения на Донбассе миротворцев

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время визита в США он обратился к руководству ООН с просьбой прислать в Украину миссию, которая оценит возможность размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН.

В интервью телеканалу "Украина 24" в пятницу Пристако рассказал, что во время встреч с генеральным секретарем ООН и президентом Генеральной Ассамблеи обсудил план действий в случае невыполнения Минских соглашений.

"На каждой встрече говорил, что, наверное, подойдет вопрос к тому, когда мы упремся в невыполнение "Минска" так, как он прописан, и наверное, нам придется к вам обращаться по основанию (миротворческой – ИФ) миссии. Пришлите, пожалуйста, оценочную миссию, которая не требует решения Совета Безопасности ООН, не предусматривает вето кого угодно. Пришлите, пускай эти люди поедут, вам объяснят: возможно это (или - ИФ) невозможно", - сказал глава МИД Украины.

Теги: #миротворцы #оон
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