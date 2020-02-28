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17:56 28.02.2020

ВАКС отстранил главу Черновицкого облсовета Мунтяна от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности

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ВАКС отстранил главу Черновицкого облсовета Мунтяна от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) отстранила от должности главу Черновицкого областного совета, которого подозревают в получении взятки за передачу в аренду оздоровительного комплекса.

Основанием для отстранения от должности стало привлечение чиновника к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в соцсети Facebook.

"Срок отстранения суд назначил в пределах срока досудебного расследования, а именно до 4 апреля 2020 года", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, глава Черновицкого облсовета Иван Мунтян (председатель Черновицкой областной организации ВО "Батькивщина) подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст.368 УК Украины. По версии следствия, подозреваемый попросил одном из предпринимателей области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме $400 тыс. за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

В дальнейшем правоохранительные органы задокументировали факт получения им части неправомерной выгоды в размере $180 тыс.

13 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения Мунтяну в виде залога в размере 10 млн грн. Кроме того, подозреваемый должен был сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Черновицкой области паспорт гражданина Украины и загранпаспорт, а также носить электронное средство контроля.

18 февраля следственный судья ВАКС отклонил ходатайство детектива НАБУ об отстранении Мунтяна от должности.

Теги: #мунтян #вакс
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