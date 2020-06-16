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19:48 16.06.2020

ВАКС оставил без изменений меру пресечения председателю Черновицкого облсовета Мунтяну

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ВАКС оставил без изменений меру пресечения председателю Черновицкого облсовета Мунтяну

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда во вторник оставила без изменений ходатайство об изменении меры пресечения председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, которого подозревают в получении взятки за передачу в аренду оздоровительного комплекса.

"Так, 10 июня 2020 в ВАКС поступило ходатайство от адвоката главы Черновицкого облсовета об изменении меры пресечения. Сторона защиты просила разрешить подозреваемому общаться со своей первой заместительницей по вопросам, которые находятся на рассмотрении Черновицкого областного совета и соответствующих комиссий, кроме вопроса, связанного с предметом данного уголовного производства", - сообщается на сайте Судебной власти Украины во вторник.

Адвокат отметил, что большинство свидетелей, с которыми чиновнику суд запретил общаться, являются действующими депутатами и работниками Черновицкого облсовета. Подозреваемый также является депутатом облсовета и его полномочия не прекращены.

"Во время заседания следственная судья установила, что 1 июня 2020г ВАКС продолжил подозреваемому срок действия обязанностей на 2 месяца. Согласно ч. 5 ст. 201 УПК Украины, суд имеет право оставить без рассмотрения ходатайство об изменении меры пресечения, которое подали ранее 30 дней со дня вынесения предыдущего решения о применении, изменении или отказе в изменении такой меры, или же, если в ходатайстве не указаны новые обстоятельства дела, не рассматривались следственным судьей раньше", - говорится в сообщении.

ВАКС уже предоставлял оценку указанным основаниям, которые были заявлены в поданном защитой ходатайстве повторно. То есть, суд уже определил перечень лиц, с которыми запрещено общаться подозреваемому. Среди таких лиц - первая заместитель председателя Черновицкого облсовета. Таким образом, приведенные защитой обстоятельства не являются новыми.

Кроме того, адвокат подозреваемого не сдержал требований уголовного процессуального закона по временному промежутку, по истечению которого возможно повторное рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения. К тому же, прокурору не вручили копии заявленного ходатайства об изменении меры пресечения и материалов, как того требует Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Как сообщалось, Мунтян (председатель Черновицкой областной организации ВО "Батькивщина) подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. По версии следствия, подозреваемый попросил одном из предпринимателей области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме $400 тыс. за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

В дальнейшем правоохранительные органы задокументировали факт получения им части неправомерной выгоды в размере $180 тыс.

13 февраля следственный судья ВАКС избрал меру пресечения Мунтяну в виде залога в размере 10 млн грн. Кроме того, подозреваемый должен был сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Черновицкой области паспорт гражданина страны и загранпаспорт, а также носить электронное средство контроля.

18 февраля следственный судья ВАКС отклонил ходатайство детектива НАБУ об отстранении Мунтяна от должности.

28 февраля Апелляционная палата ВАКС удовлетворила ходатайство и отстранила Мунтяна от должности до 4 апреля 2020 года. 2 апреля ВАКС по ходатайству прокурора САП продлил срок отстранения от должности на два месяца. 1 июня ВАКС продлил до 1 августа 2020 года срок действия обязательств, возложенных на него.

Теги: #мера #пресечения #мунтян #вакс
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