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10:39 28.02.2020

Студентов вуза в Минске переводят на индивидуальное обучение из-за коронавируса

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Студентов вуза в Минске переводят на индивидуальное обучение из-за коронавируса

Беларуский национальный технический университет (БНТУ) в Минске переводится в режим индивидуального обучения из-за выявления нового типа коронавируса у студента из Ирана, сообщил журналистам в пятницу в Минске министр здравоохранения Владимир Караник.

"Вуз, в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ", - сказал Караник.

Со студентами, с которыми учился вместе заболевший молодой человек, проводятся противоэпидемиологические мероприятия, они переведены под медицинское наблюдение. Под наблюдением врачей также находятся соседи иранца по квартире. "Студент чувствует себя абсолютно удовлетворительно, как и все остальные, кто находится под наблюдением", - сказал глава Минздрава.

Он рассказал, что молодой человек прибыл в Беларусь еще до того, как Иран был отнесен к странам с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. "После того, как это произошло, было дано указание по всем гражданам Ирана, которые въехали в Беларусь после 20 февраля, провести активное обследование", - проинформировал Караник.

Студента вызвали на обследование в поликлинику, на момент осмотра жалоб он не предъявлял. "Но медицинских работников смутила небольшая температура - 37,3 градуса, и покраснение горла. Он был доставлен в инфекционную больницу, где были взяты мазки и подтверждено наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это важный штамм", - заметил министр.

"Мы сразу же продемонстрировали свою открытость и проинформировали об этом общественность и Всемирную организацию здравоохранения", - подчеркнул Караник.

Теги: #коронавирус #студенты #беларусь
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