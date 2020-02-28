Минздрав Беларуси не видит оснований для закрытия границы из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Беларуси на данный момент не видит необходимости закрывать границы из-за распространения коронавируса в мире.

На сегодняшний момент эпидемиологическая ситуация абсолютно контролируемая, "повода, как у нас некоторые радикальные головы говорят - давайте закрывать границы", нет, заявил министр здравоохранения Владимир Караник журналистам в Минске в пятницу.

"Мы живем в глобальном мире. Закрыть границу в принципе невозможно. Достаточно посмотреть на Flightradar и вы увидите, сколько самолетов на сегодняшний момент находится над Европой и как перемещается наше население", - заметил он.

"Наша задача - обеспечить контроль на внешнем контуре республики за всеми въезжающими" - подчеркнул глава ведомства.

Караник также обратил внимание, что Всемирная организация здравоохранения также не рекомендует закрытие границ по ряду причин.

"Первая - это будет стимулирование бесконтрольной незаконной миграции. Если людям надо - они все равно въедут в страну, но минуют все наши пункты контроля. Соответственно, как въехавшие нелегально, они будут бояться обращаться в органы здравоохранения (если заболеют - ИФ), и это может привести к неконтролируемому распространению инфекции", - пояснил министр.

"Кроме того, те транзитные точки, где пассажиров застанет решение какой-то из стран о закрытии границ, учитывая, что там трудно поддерживать санитарно-эпидемиологический режим, и там есть скученность населения, могут стать новыми рассадниками очагов инфекции", - добавил Караник.

В данной связи, заявил министр, все действия Беларуси "направлены именно на усиление мер контроля и повышение эффективности выявления и лечения этих пациентов".

Как сообщалось, в пятницу в Минске был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Диагноз подтвердился у студента Беларуского национального технического университета, вернувшегося из Ирана.