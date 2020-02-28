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01:28 28.02.2020

Аваков: Транспортировать вероятных инфекционных больных коронавирусом будут на специальном санитарном вертолете

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Аваков: Транспортировать вероятных инфекционных больных коронавирусом будут на специальном санитарном вертолете

В случае необходимости, вероятных инфекционных коронавирусом больных будут транспортировать в специально оборудованном санитарном вертолете, который находится на круглосуточном дежурстве в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"В ГСЧС Украины заступил на круглосуточное дежурство санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных", – заявил Аваков в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 в четверг вечером.

Министр рассказал, что вертолет участвовал в миротворческих миссиях ООН и последний раз работал в Республике Мали. Он передан ГСЧС на условиях безвозмездного договора. Экипаж и медперсонал вертолета состоит из медиков, прошедших специальную подготовку.

"Эти люди работали во время эпидемии Эбола - выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции. За один рейс вертолет может взять 4 - 6 больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км, то есть по всей территории нашей страны",- отметил министр МВД.

Вместе с тем он подчеркнул, то вертолет пока эксплуатируется ГСЧС Украины по специальному контракту авиакомпанией "Украинские вертолеты". Специалисты готовы работать на нем в самых сложных условиях.

Также министр рассказал, что вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Теги: #коронавирус #транспортировка
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