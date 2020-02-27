События

23:56 27.02.2020

"Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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"Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

После победы над португальской "Бенфикой" неделю назад в Харькове со счетом 2:1 "горняки" в четверг сыграли в ответном матче в Лиссабоне вничью 3:3, что позволило им пройти в следующий раунд турнира.

На девятой минуте счет в матче открыл капитан "Бенфики" Пицци, но очень быстро гости отыгрались благодаря автоголу защитника Рубена Диаша.

На 36-й минуте тот же Диаш уже вывел вперед свою команду. А в начале второго тайма Рафа Силва сделал счет выгодным для "Бенфики".

Но очень быстро Тарас Степаненко забил гол, который уже перевернул ситуацию в пользу "Шахтера". А на 70-й минуте Алан Патрик сравнял счет, после чего "Бенфике" нужно было забивать уже дважды.

В итоге "Шахтер" прошел дальше и узнает своего следующего соперника пятницу 28 февраля.

Теги: #лига_европы #футбол #шахтер
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