Суд обязал Яценюка и Кабмин опровергнуть обвинения в адрес Григоришина

Печерский райсуд Киева 26 февраля удовлетворил иск бизнесмена Константина Григоришина к Кабинету министров и возглавлявшему его на то время Арсению Яценюку о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

"Признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Григоришина Константина Ивановича информацию о том, что он является примером тех, кто крадет деньги из бюджета, а затем финансирует антиукраинские политические силы и отчитывается в ФСБ и является агентом ФСБ, распространенную Яценюком Арсением Петровичем", – говорится в решении суда, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Такое заявление Яценюк сделал 20 января 2016 года, открывая заседание Кабмина, затем стенограмма с его словами была обнародована на правительственном портале.

Суд обязал экс-премьера и Кабмин опровергнуть распространенную им недостоверную информацию.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.