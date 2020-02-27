События

10:14 27.02.2020

Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом

1 мин читать

 Общественный транспорт в Люксембурге c 1 марта этого года станет бесплатным, сообщают в среду европейские СМИ.

Таким образом, Люксембург станет первой в мире страной, где будет действовать подобный бесплатный проезд.

Для поездки на автобусе, трамвае или поезде больше не надо будет покупать билет: будет достаточно иметь при себе удостоверение личности. Между тем, отмечается, что в поездах все же останется первый класс, места в котором будут платными.

Местные власти отмечают, что цель таких мер заключается в том, чтобы жители страны отказались от личного транспорта в пользу общественного для снижения загруженности на дорогах и снижении уровня вредных выбросов в атмосферу.

Обеспечение работы общественного транспорта в Люксембурге будет осуществляться полностью за счет налогоплательщиков. Ожидается, что ежегодно подобный "бесплатный" транспорт будет обходиться им примерно в 41 млн евро.

Теги: #транспорт #люксембург
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:51 26.02.2020
Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом

Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом

15:02 26.02.2020
Кабмин планирует установить специальные правила проезда сельхозтехники

Кабмин планирует установить специальные правила проезда сельхозтехники

11:58 26.02.2020
Кабмин предлагает ввести первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в любых кассах транспорта

Кабмин предлагает ввести первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в любых кассах транспорта

05:55 23.02.2020
На пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской в Киеве частично ограничат движение до 22 марта

На пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской в Киеве частично ограничат движение до 22 марта

12:32 21.02.2020
ЕИБ готов поддержать проекты дорожной безопасности на международных транспортных коридорах Украины

ЕИБ готов поддержать проекты дорожной безопасности на международных транспортных коридорах Украины

09:37 21.02.2020
Благодаря благоприятным погодным условиям "Киевавтодор" начала активные работы на улично-дорожной сети столицы - КГГА

Благодаря благоприятным погодным условиям "Киевавтодор" начала активные работы на улично-дорожной сети столицы - КГГА

12:37 20.02.2020
Кличко не исключает продления ветки киевского метро в направлении Броваров

Кличко не исключает продления ветки киевского метро в направлении Броваров

23:12 19.02.2020
Для Киева приобретут 273 современных автобусов в 2020 году

Для Киева приобретут 273 современных автобусов в 2020 году

15:51 17.02.2020
В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные

В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные

08:17 12.02.2020
На Северном мосту в Киеве 12 февраля частично ограничат движение транспорта – КГГА

На Северном мосту в Киеве 12 февраля частично ограничат движение транспорта – КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР открыло дело о давлении Джозефа Байдена на Шокина

Суд по делу о крушении Boeing на Донбассе заслушает 13 свидетелей

Премьер призвал главу Госналоговой увольнять глав областных подразделений при любых коррупционных нарушениях в области

Кулеба: Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями

МИД Украины подтвердило заражение коронавирусом украинки в Италии

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР открыло дело о давлении Джозефа Байдена на Шокина

Суд по делу о крушении Boeing на Донбассе заслушает 13 свидетелей

Премьер призвал главу Госналоговой увольнять глав областных подразделений при любых коррупционных нарушениях в области

Коллегия Минобразования отменила научную степень брата третьего президента Украины Петра Ющенко

Кулеба: Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями

МИД Украины подтвердило заражение коронавирусом украинки в Италии

Ситуация с коронавирусом замедляет процессы, связанные с торговой интеграцией Украины и Китая - Кулеба

Тест-системы для диагностики коронавируса в первую очередь поставят во Львовскую, Черновицкую и Закарпатскую области – Минздрав

В России были задержаны четверо украинцев – МИД Украины

Министр обороны Украины опроверг слухи о готовящемся увольнении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА