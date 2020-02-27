Коронавирус добрался до Эстонии

В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса.

"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст Департамент здоровья", - заявил в четверг на телеканале Эстонского телевидения министр социальных дел Танель Кийк (Tanel Kiik).

Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана. В настоящее время он изолирован.

"По моей информации, речь идет о гражданине Ирана", - уточнил Танель Кийк.

Более подробную ситуацию власти Эстонии обещали предоставить в течение дня.