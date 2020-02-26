События

19:15 26.02.2020

Китайский стартап в сфере беспилотного вождения оценен в $3 млрд в рамках частного финансирования

1 мин читать
Китайский стартап в сфере беспилотного вождения оценен в $3 млрд в рамках частного финансирования

Стартап по разработке систем беспилотного вождения Pony.ai привлек $462 млн в ходе очередного раунда финансирования, в том числе $400 млн было получено от японского автопроизводителя Toyota Motor Corp.

В результате Pony.ai была оценена в $3 млрд по сравнению с $1 млрд в рамках прошлого привлечения средств в октябре 2019 года. Общий объем полученных компанией инвестиций достиг $800 млн, сообщает агентство "Синьхуа".

Pony.ai и Toyota будут работать вместе для ускорения разработки технологий автоматического вождения и их коммерциализации, а также для последующего расширения взаимодействия по мобильным услугам, говорится в сообщении стартапа.

Новое финансирование рассматривается как расширение бизнес-партнерства, сформировавшегося между компаниями в 2019 году. Так, в августе Pony.ai и Toyota объявили о совместной организации испытаний систем автоматического вождения на дорогах КНР.

Как отмечают в Pony.ai, расширение партнерства с Toyota позволит углубить интеграцию систем автоматического вождения компании с транспортными платформами и технологиями японского автопроизводителя, что соответствует стратегиям обеих сторон.

Теги: #toyota #инвестиции #китай #pony
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:22 26.02.2020
Украина является ответчиком по 21 делу на 250 млрд грн в иностранных юрисдикциях по искам иностранных инвесторов

Украина является ответчиком по 21 делу на 250 млрд грн в иностранных юрисдикциях по искам иностранных инвесторов

11:58 26.02.2020
"Укрпошта" возобновила прием отправлений в Китай

"Укрпошта" возобновила прием отправлений в Китай

09:31 26.02.2020
В Китае за сутки зарегистрировано 52 новых случая смерти из-за коронавируса, общее число жертв превысило 2,7 тыс.

В Китае за сутки зарегистрировано 52 новых случая смерти из-за коронавируса, общее число жертв превысило 2,7 тыс.

10:18 25.02.2020
В Австралии подозревают Китай, Россию и Иран в попытках вмешательства и шпионажа

В Австралии подозревают Китай, Россию и Иран в попытках вмешательства и шпионажа

03:23 25.02.2020
Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 77,7 тыс. человек, число жертв выросло до 2663 человек

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 77,7 тыс. человек, число жертв выросло до 2663 человек

17:24 24.02.2020
Минздрав готов к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание

Минздрав готов к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание

10:44 24.02.2020
Коронавирус не является созданным искусственно - посол КНР

Коронавирус не является созданным искусственно - посол КНР

10:09 24.02.2020
Власти Китая заявляют о наличии вакцины против коронавируса, но ей нужны дополнительные проверки

Власти Китая заявляют о наличии вакцины против коронавируса, но ей нужны дополнительные проверки

06:55 24.02.2020
В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 150 новых случаев смерти из-за коронавируса и 409 новых заболевших - Госкомздрав КНР

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 150 новых случаев смерти из-за коронавируса и 409 новых заболевших - Госкомздрав КНР

10:01 23.02.2020
В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 96 новых случаев смерти из-за коронавируса

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 96 новых случаев смерти из-за коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Италии уже 400 человек заразились коронавирусом

Открыт доступ ко всем декларациям прокуроров Офиса генпрокурора

Наименьшие риски в случае заболевания коронавирусом Covid-2019 у возрастной группы от 10 до 39 лет, наибольшие у тех, кому за 80 – СНБО

Мужчина поджег себя под Офисом Зеленского из-за проблем с выделением земли

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве

ПОСЛЕДНЕЕ

В Италии уже 400 человек заразились коронавирусом

Денисова просит российскую коллегу обеспечить безопасность украинского политзаключенного Якименко

Прокуратура Киева открыла дело по факту закупок Национальным институтом рака в обход Prozorro

Жительница Финляндии подхватила коронавирус в Италии

Открыт доступ ко всем декларациям прокуроров Офиса генпрокурора

Разумков встретился с главой парламента, министрами обороны и иностранных дел Эстонии

Наименьшие риски в случае заболевания коронавирусом Covid-2019 у возрастной группы от 10 до 39 лет, наибольшие у тех, кому за 80 – СНБО

В Северной Македонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении 25 сотрудникам правоохранительных структур, причастным к "делу 26 февраля"

С полудня боевики трижды раз обстреляли позиции Объединенных сил, пострадавших нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА