Китайский стартап в сфере беспилотного вождения оценен в $3 млрд в рамках частного финансирования

Стартап по разработке систем беспилотного вождения Pony.ai привлек $462 млн в ходе очередного раунда финансирования, в том числе $400 млн было получено от японского автопроизводителя Toyota Motor Corp.

В результате Pony.ai была оценена в $3 млрд по сравнению с $1 млрд в рамках прошлого привлечения средств в октябре 2019 года. Общий объем полученных компанией инвестиций достиг $800 млн, сообщает агентство "Синьхуа".

Pony.ai и Toyota будут работать вместе для ускорения разработки технологий автоматического вождения и их коммерциализации, а также для последующего расширения взаимодействия по мобильным услугам, говорится в сообщении стартапа.

Новое финансирование рассматривается как расширение бизнес-партнерства, сформировавшегося между компаниями в 2019 году. Так, в августе Pony.ai и Toyota объявили о совместной организации испытаний систем автоматического вождения на дорогах КНР.

Как отмечают в Pony.ai, расширение партнерства с Toyota позволит углубить интеграцию систем автоматического вождения компании с транспортными платформами и технологиями японского автопроизводителя, что соответствует стратегиям обеих сторон.