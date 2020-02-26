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14:44 26.02.2020

Результаты исследований проб на новый коронавирус у эвакуированных из Уханя отрицательные

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Результаты исследований проб на новый коронавирус у эвакуированных из Уханя отрицательные

Первые результаты исследований образцов, взятых у людей в Новых Санжарах, отрицательные, сообщил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко на пресс-брифинге по итогам заседания правительства в среду.

"У нас есть первые результаты исследований проб образцов, которых мы взяли у людей в Новых Санжарах, они негативные",- сказал он.

Замминистра добавил, что проводится температурный скрининг людей на пунктах пересечения границы с ЕС.

"Мы начали его проводить со вчерашнего дня, и сегодня с 8:00 на всех пунктах пересечения границы с ЕС работают эпидемиологи, в семи самых больших пунктах стоят скорые для того чтобы мы начали доставлять людей, у которых после температурного скрининга есть подозрение на инфицирование коронавирусом, в инфекционные больницы, где будут проводить дополнительные исследования и принимать решения",- сказал он.

По его словам, министерство утвердило новый стандарт предоставления помощи при коронавирусной инфекции.

"В настоящее время в минздраве утвердили новый стандарт предоставления помощи при коронавирусной инфекции, внедрены новые алгоритмы температурного скрининга, которые начали действовать по всей территории Украины. Они отличаются от тех, которые действовали на прямых рейсах с КНР. У нас уже есть результаты температурных скринингов, было несколько случаев повышения температуры в пункте пропуска Тиса, а также в Черновцах. И эти системы сработали оперативно. Например, в Закарпатье изолировали весь автобус. Там было двое больных людей, и пока им не провели дополнительные исследования, они были изолированы в инфекционные больницы. Им установлен диагноз, не подтверждающий коронавирусную инфекцию, поэтому всех отпустят. Мы собираем их контакты, они будут отслеживаться на территории Украины по установленным алгоритмам. В обсервации все спокойно. Утренний медосмотр не зафиксировал повышенной температуры",- сообщил Ляшко.

Теги: #коронавирус #новые_санжары
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