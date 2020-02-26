Кабмин намерен снизить квоты иммиграции на 2020г

Кабинет министров намерен снизить квоты иммиграции с 3,768 тыс. чел. в 2019-м до 3,538 тыс. чел. в 2020-м, при этом документ не предусматривает выдачу иностранцам разрешения на иммиграцию в Украину в течение 2020 года по статье "высококвалифицированные специалисты и сотрудники, в которых остро нуждается экономика страны" (в 2019-м таких было четверо).

Проект соответствующего распоряжения значится в повестке дня заседания правительства в среду.

Так, по статье "деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины" предлагается предусмотреть 430 разрешений, тогда как в минувшем году их было 280, свидетельствует постановление.

Согласно пояснительной записке, проект распоряжения определяет граничное число иностранцев и лиц без гражданства, которым предусмотрена возможность предоставить разрешения на проживание в Украине в течение 2020 года.

"По информации Минсоцполитики, в настоящее время в Украине отсутствуют иностранцы, которые подпадают под квоту иммиграции на 2020 год. В связи с этим квота относительно таких лиц не предусмотрена", - говорится в документе.