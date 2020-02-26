События

12:50 26.02.2020

Кабмин намерен снизить квоты иммиграции на 2020г

1 мин читать
Кабмин намерен снизить квоты иммиграции на 2020г

Кабинет министров намерен снизить квоты иммиграции с 3,768 тыс. чел. в 2019-м до 3,538 тыс. чел. в 2020-м, при этом документ не предусматривает выдачу иностранцам разрешения на иммиграцию в Украину в течение 2020 года по статье "высококвалифицированные специалисты и сотрудники, в которых остро нуждается экономика страны" (в 2019-м таких было четверо).

Проект соответствующего распоряжения значится в повестке дня заседания правительства в среду.

Так, по статье "деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины" предлагается предусмотреть 430 разрешений, тогда как в минувшем году их было 280, свидетельствует постановление.

Согласно пояснительной записке, проект распоряжения определяет граничное число иностранцев и лиц без гражданства, которым предусмотрена возможность предоставить разрешения на проживание в Украине в течение 2020 года.

"По информации Минсоцполитики, в настоящее время в Украине отсутствуют иностранцы, которые подпадают под квоту иммиграции на 2020 год. В связи с этим квота относительно таких лиц не предусмотрена", - говорится в документе.

Теги: #иммигранты #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:52 26.02.2020
Кабмин предложит Раде доплачивать отдельным категориям пенсионеров по 500 грн за поздний выход на пенсию

Кабмин предложит Раде доплачивать отдельным категориям пенсионеров по 500 грн за поздний выход на пенсию

11:58 26.02.2020
Кабмин предлагает ввести первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в любых кассах транспорта

Кабмин предлагает ввести первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в любых кассах транспорта

10:54 26.02.2020
Кабмин намерен отменить ряд отчетов обладминистраций и КГГА

Кабмин намерен отменить ряд отчетов обладминистраций и КГГА

20:39 23.02.2020
СНБО Украины обратился к КМУ с предложением возобновить деятельность Санэпидемслужбы – Данилов

СНБО Украины обратился к КМУ с предложением возобновить деятельность Санэпидемслужбы – Данилов

11:19 21.02.2020
Кабмин Украины против ретроспективного пересмотра правил по "зеленым" тарифам и ищет компромисс с инвесторами - премьер

Кабмин Украины против ретроспективного пересмотра правил по "зеленым" тарифам и ищет компромисс с инвесторами - премьер

10:17 21.02.2020
Две трети украинцев не доверяют Кабмину и премьеру Гончаруку

Две трети украинцев не доверяют Кабмину и премьеру Гончаруку

15:21 20.02.2020
В случае подозрения на коронавирус, срок пребывания всех других эвакуированных из Уханя людей продлится еще на 14 дней – Кабмин Украины

В случае подозрения на коронавирус, срок пребывания всех других эвакуированных из Уханя людей продлится еще на 14 дней – Кабмин Украины

21:47 19.02.2020
Бородянский о конкурсе на главу Госэтнополитики: "Я искал агностика"

Бородянский о конкурсе на главу Госэтнополитики: "Я искал агностика"

17:41 19.02.2020
Кабмин упростил привлечение инвестиций в недропользование

Кабмин упростил привлечение инвестиций в недропользование

13:46 19.02.2020
Кабмин одобрил реорганизацию казенных предприятий в государственные коммерческие

Кабмин одобрил реорганизацию казенных предприятий в государственные коммерческие

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мужчина поджег себя под Офисом Зеленского из-за проблем с выделением земли

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве

"Укрпошта" возобновила прием отправлений в Китай

Личности 13 свидетелей в деле о сбитом МН17 будут сохранены в тайне

ЕС 4 марта примет решение в отношении санкций для Януковича и его соратников. Ставицкого и Азарова из списка исключат – диписточник

ПОСЛЕДНЕЕ

Мужчина поджег себя под Офисом Зеленского из-за проблем с выделением земли

Полиция открыла дело из-за распространения листовок с неправдивой информацией о кандидате в нардепы на округе 179

В Минске проходит встреча ТКГ

В Украине за неделю от гриппа скончались 10 человек

Украина считает пропавшими без вести в оккупированных Крыму и части Донбасса или в РФ до 500 человек

Фильмы о Крыме с 2020г будут получать дополнительные баллы на питчинге – Бородянский

Схрон с артснарядами, обложенный по периметру противотанковыми минами, обнаружила СБУ вблизи линии разграничения на Луганщине

Предправления ПриватБанка заявляет о возбуждении против него 6 уголовных расследований, в том числе по подозрению в шпионаже

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве

Студенты из районов возле линии соприкосновения на Донбассе будут получать социальную стипендию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА