В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым типом коронавируса выявлен на юге Швейцарии, сообщило во вторник Федеральное ведомство по здравоохранению Конфедерации.

"Первый подтвержденный случай (коронавируса - ИФ) в Швейцарии", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, случай зафиксирован в италоязычном кантоне Тичино, заболевший госпитализирован.

"Заболевший человек посетил Италию около десяти дней назад, где принимал участие в мероприятии недалеко от Милана", - отметили в швейцарском ведомстве.

Все лица, которые контактировали с заболевшим, также помещены на карантин.

"Этот первый диагностированный случай в Швейцарии не меняет оценки риска: новый коронавирус на данный момент представляет только средний риск для швейцарского населения", - указывается в сообщении.

В последние дни в Италии быстро растет число заболевших. Число заразившихся там приближается к 300.