Тест-систем для диагностики коронавируса в Украине достаточно - Радуцкий

В Украине достаточно тест-систем для диагностики заболевания коронавирусной инфекцией Covid-2019, утверждает глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Тест-систем хватает. На сегодняшний день есть тест-системы, переданные Всемирной организацией здоровья. Докупаются еще тест-системы. И плюс зарегистрированы еще две украинских тест-системы", - сказал Радуцкий в эксклюзивном экспресс-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава комитета сообщил, что украинским гражданам, эвакуированным из г.Ухань (КНР) в пгт Новые Санжары Полтавской области, были сделаны украинские тесты. "Результаты все негативные. Если бы был хотя бы один позитивный - мы бы еще проверяли немецкими тестами для чистоты эксперимента", - сказал он.

По словам Радуцкого, находящиеся в обсервации люди сегодня чувствуют себя нормально, симптомов простуды нет ни у одного из них.



Полный текст интервью Радуцкого будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".